Otellerin sitelerini kopyalayıp, tatilcileri dolandırdılar

AYDIN - AYDIN'In Didim ilçesinde, turizm sezonunda faaliyet gösteren lüks otellerin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılar, kendilerine ulaşan tatilcileri yaptıkları rezervasyonlarla dolandırdı. Dolandırıcıların, bölgede hizmet veren sadece bir otelin kopya sitesi üzerinden yaklaşık 300 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.



Didim’de, turizm sezonunda faaliyet gösteren lüks otellerin web sitesini kopyalayan dolandırıcılar, kendilerine ulaşan tatilcileri yaptıkları rezervasyonlarla dolandırdı. Dolandırıcıların, bölgede hizmet veren sadece bir otelin kopya sitesi üzerinden yaklaşık 300 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Dolandırılan vatandaşlar savcılığa suç duyurusunda bulundu. İnternet siteleri kopyalanan lüks otel sahipleri tarafından yapılan şikayetler üzerine dolandırıcıların açıkları siteler kapatıldı.



BİR OTELİN KOPYA WEB SİTESİ İLE 30 AİLE MAĞDUR EDİLDİ



Turizmci Burak Karakaya, otele geldiklerinde dolandırıldığını öğrenen tatilcilerin büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Rezervasyon yaptırdığını sanan 30 ailenin dolandırıcıların tuzağına düştüğünü söyleyen Karakaya, "Bu yıl bize bu yöntemle dolandırılan 30 aile geldi. Tatil için yatırdıkları ücretleri ortalama 10 bin liradan hesapladığımız zaman 300 bin lira kadar dolandırıldıkları ortaya çıkıyor. Otele giriş yapmak istediklerinde dolandırıldıklarını anlayınca çok üzüldüler. İnsanların bütün yıl çalışıp kazandığı parayı bu şekilde kaybetmeleri bizi de çok üzüyor. Ancak elimizden hiçbir şey gelmiyor. Sadece izinsiz bir şekilde ismimizi kullandıkları için web sitelerini şikayet ederek kapattırdık. İsmimizi kullanarak açtıkları kopya web sitelerini şikayet ettikçe bunu yapan şahıslar daha fazla site açmaya başladı. Tatil yapacak kişiler, rezervasyon yaptırmayı düşündükleri otelleri çok iyi araştırmalı. Sadece karşılarına ilk çıkan siteye değil, diğer sitelere de bakmalılar. Seyahat acentesinin sayfasına da bakabilirler. Sahte olan ile gerçek olanı mutlaka anlayacaklardır. Bu az bir rakam değil. Bu nedenle tatil yapmak isteyen tüm vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.



'REZERVASYONLARI ARAŞTIRARAK YAPSINLAR'



Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden de, "İnsanlar kolay para kazanmak için her şeyi deniyorlar. Emeğe saygısızlık söz konusu. İnsanların emeğini çalıyorlar. Bunu engelleyebilmek için tatil yapmak isteyen misafirlerimiz ya seyahat acentesine gidecekler ya da o web sitesinin gerçekten o otele ait olup olmadığına dikkat edecekler. Müşteriler fiyat araştırması yaptığında diğerlerine göre çok daha fazla indirim sağlanıyorsa, bu durumun da ciddi bir şekilde sorgulanması lazım. Kopya web sitelerde genellikle o otele ait sosyal medya adresi bulunmaz. Rezervasyon yaptıracak kişiler, otelin kendi kurumsal numarası ile irtibat kurmalı. Otellerin rezervasyon alırken tatil parasının tamamını almadığını, genelde avans istediklerini de belirtmekte fayda var. Eğer iletişim kurulan kişi paranın tamamını istiyorsa bu konuya dikkat edilmeli" diye konuştu.



2022 yazının erken rezervasyonlarının başladığını belirten Özden, "Yakında kış turizmi ve kaplıca turizmi de başlayacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın mağdur olmaması için internet üzerinden rezervasyonlarda dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.