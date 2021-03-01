Otobüs seyahatlerinde 'Akıllı Sefer' uygulaması başladı

İSTANBUL - 2 yıl önce geliştirdikleri Akıllı Uçuş algoritması ile anlaşması olmayan hava yollarını birbirine bağlayarak yüzde 70 daha düşük fiyatlı uçak seyahatleri sunmaya başladıklarını hatırlatan Turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, "Akıllı Uçuş algoritmasından esinlenilerek geliştirdiğimiz Akıllı Sefer uygulaması, en iyi fiyatı sunan rotayı buluyor ve aynı zamanda aralarında doğrudan sefer bulunmayan şehirleri birbirine bağlıyor. Örneğin Edirne ile Diyarbakır arasında doğrudan otobüs seferi olmamasına karşın algoritma kullanıcıya en iyi aktarma seçeneklerini sunarak ilk önce Nilüfer Turizm'le İzmir Otogarı'na yönlendiriyor. Bekleme sürelerini göz önünde bulunduran algoritma Özlem Batman Turizm firmasının seferiyle aktarma sağlayarak yolcunun Diyarbakır'a ulaşmasını sağlıyor. Algoritma böylece, Türkiye'de minimum aktarma sayısı ve bekleme süresiyle kesintisiz otobüs seyahati fırsatı sunuyor" dedi.

GELİŞTİRİLEN ALGORİTMA SEYAHAT SÜRESİ VE FİYATLARI DÜŞÜRECEK

Akıllı Sefer algoritmasının nasıl çalıştığına dair detayları aktaran Turna.com’un kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, "Geliştirilen algoritma, aktarma yerini ve aktarma süresini optimize ederek en iyi toplam seyahat süresini ve en ucuz fiyatı oluşturuyor. En iyi bağlantının bulunduğu hatlardaki otobüs firmalarını birbirine bağlayarak yeni bir seyahat planı ortaya çıkarıyor. Algoritmanın sunduğu çok sayıda seçenek arasından istenilen saatteki seyahat ve otobüs firmaları tercih edilebiliyor. Şu anda Akıllı Sefer uygulamasına yalnızca Turna.com’un Mobil Web uygulamalarından erişilebiliyor. Akıllı Sefer ya da İngilizce adı ile Smarttrip adı verilen uygulamadan yararlanmak isteyenlerin, akıllı cep telefonlarında bulunan internet tarayıcısından web sitesine erişmesi gerekiyor. Şu anda yalnızca mobil web sitesi üzerinden verilen bu hizmetin masaüstü web sitesi ve mobil uygulama versiyonlarının önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE’DE OTOBÜS EKOSİSTEMİNE KATKIDA BULUNACAK

Akıllı Sefer uygulamasının sağladığı kolay ve hızlı seyahat planı yapabilme fırsatıyla daha fazla yolcunun otobüs seyahatlerini tercih etmesi ve bununla paralel olarak otobüs firmalarının kazancında da artış sağlanması beklediklerini söyleyen Dr. Kadir Kırmızı, "Bu uygulama sayesinde nispeten küçük otobüs firmaları, büyük firmaların sunduğu ulaşım ağına otomatik olarak dahil oluyor. Otobüs seferleri arasında kurulan bu bağın ekosisteme ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Seyahat alanında daha önce de kart puanlarıyla uçak bileti satın alma, koşulsuz bilet iptali, online bilet değişikliği ve Akıllı Uçuş gibi özellikleriyle çok sayıda ilke imza atmıştık. Otobüs seyahatlerinin seyrini değiştirecek bu yeni uygulama, otobüs seyahati yapanların hayatını kolaylaştıracak" diye konuştu.