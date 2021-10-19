Otopark alanları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Safranbolu Belediye Başkanlığı, ilçe merkezindeki otopark sorununun çözülmesi amacıyla yol kenarı otopark alanlarını 3 yıl süreyle kiraya veriyor.
İhale 27 Ekim 2021 tarihinde saat 14.30’da Yeni Mahalle Sadri Artuç Caddesi Belediye İş Merkezi Safranbolu Karabük adresindeki hizmet binasının 6. katında bulunan toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görebilir ve ihale şartnamesini 300 TL karşılığında satın alabilecek.
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