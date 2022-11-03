Oyuncu RÄ±za AkÄ±n iÃ§in Atlas SinemasÄ±'nda tÃ¶ren

Ä°STANBUL - GeÃ§irdiÄŸi beyin kanamasÄ± sonucu 65 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden oyuncu RÄ±za AkÄ±n iÃ§in BeyoÄŸlu Atlas SinemasÄ±'nda tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. AkÄ±n'Ä±n 2019 yÄ±lÄ±nda Adana'da bir portakal bahÃ§esinde evlendiÄŸi eÅŸi Miho Shimotashiro, tÃ¶rende TÃ¼rkÃ§e konuÅŸma yaptÄ±. TÃ¶ren boyunca gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamayan Shimotashiro, eÅŸi hayatÄ±ndayken kendisini asla yalnÄ±z hissetmediÄŸini sÃ¶yledi.Â



Beyin kanamasÄ± geÃ§irerek hastaneye kaldÄ±rÄ±lan oyuncu ve gazeteci RÄ±za AkÄ±n, dÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. AkÄ±n iÃ§in bugÃ¼n Atlas SinemasÄ±'nda tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene AkÄ±n'Ä±n 2019 yÄ±lÄ±nda Adana'da bir portakal bahÃ§esinde evlendiÄŸi eÅŸi Miho Shimotashiro, yakÄ±nlarÄ±, oyuncu arkadaÅŸlarÄ± ve BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Haydar Ali YÄ±ldÄ±z katÄ±ldÄ±. Â TÃ¶rende RÄ±za AkÄ±n iÃ§in hazÄ±rlanan video gÃ¶sterimi yapÄ±ldÄ±. Anma konuÅŸmalarÄ± yapÄ±lan tÃ¶rende, RÄ±za AkÄ±n iÃ§in helallik de alÄ±ndÄ±. TÃ¶renin ardÄ±ndan RÄ±za AkÄ±n'Ä±n cenazesi, defnedilmek Ã¼zere Adana'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AkÄ±n'Ä±n eÅŸi Miho Shimotashiro, tÃ¶ren boyunca gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde taziyeleri kabul etti. Shimotashiro TÃ¼rkÃ§e yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmayla eÅŸiyle ilgili duygularÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Shimotashiro, eÅŸi hayatÄ±ndayken yalnÄ±z hissetmediÄŸini sÃ¶yleyerek, kaybÄ±ndan duyduÄŸu acÄ±yÄ± dile getirdi.Â



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KANSERÄ° YENMÄ°ÅžTÄ°



AÄŸabeyi ErdoÄŸan AkÄ±n, yaklaÅŸÄ±k 25 sene Ã¶nce RÄ±za AkÄ±n'a akciÄŸer kanseri teÅŸhisi konduÄŸunu, tedavisi sÄ±rasÄ±nda akciÄŸerinin 4'te 3'Ã¼nÃ¼n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kanseri yendiÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.Â



Oyuncu arkadaÅŸÄ± Menderes SamancÄ±lar, AkÄ±n'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili "RÄ±za kardeÅŸimi beklenmedik ÅŸekilde erken kaybettik. Ã‡ok deÄŸerliydi. Ä°yi bir gazeteciydi. Yeri doldurulamayacak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan biriydi. AcÄ±mÄ±z, Ã¼zÃ¼ntÃ¼mÃ¼z sonsuz. Ben Adana'daydÄ±m, beyin kanamasÄ± geÃ§irdiÄŸini sÃ¶ylediler. Ä°ki gÃ¼n sonra Ã§Ä±kar hayatÄ±mÄ±za bakarÄ±z diye bakÄ±yorduk fakat hayat bÃ¶yle bir ÅŸey" dedi.Â