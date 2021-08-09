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Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:33
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Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik, Heykel, Resim,  Seramik ve Cam Bölümlerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak. Sınav için online Başvurular 9-11 Ağustos  2021 tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenci adayları sınav başvuru tarihi ve koşulları ile ilgili detaylı bilgileri www.gsf.hacettepe.edu.tr adresinden, 312 297 68 40/41 numaralı telefonlardan veya [email protected] e-posta adresinden öğrenebilecekler.
 
İlanı görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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