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Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:49
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Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ankara Üniversitesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavı ile üniversitenin Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Programı’na, Spor Bilimleri Fakültesi’ne ve Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Anasanat Dalları’na öğrenci alımı yapacaktır. 

Başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve kontenjanlar hakkında ayrıntılı bilgiler http://oidb.ankara.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

Öğrenci alımı ile ilgili ilana buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 02.08.2021 10:51
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