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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından taşınmaz satışı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Aralık 2021 Perşembe 10:27
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından taşınmaz satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle yapılacak özelleştirmeye ilişkin yatırımcılara duyuru yayınladı.

Sivas Merkez Budaklı ve Tuzlahan köylerinde 298 adet parsel, Merkez Doğanca-Hasbey-Acıpınar köylerinde 618 adet ile Merkez Doğanca köyündeki Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 27 adet parselin satışına ilişkin ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek.

İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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