Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1475.53
ALTIN
486.52
DOLAR
8.2964
STERLİN
11.4882
EURO
9.8495
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim...
9 adet işyeri kiraya veriliyor
9 adet işyeri kiraya...
Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak
Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak
İnegöl’de dubleks daire satılacak
İnegöl’de dubleks daire satılacak

PCR test zorunluluğu başladı, aşı olmayanlar hastanelerin yolunu tuttu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Eylül 2021 Pazartesi 13:43
0 Okunma
PCR test zorunluluğu başladı, aşı olmayanlar hastanelerin yolunu tuttu

İSTANBUL - Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni dönemde PCR testi zorunluluğu nedeniyle aşı olmayanlar hastane yolunu tuttu.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelgeye göre, bazı meslek gruplarında, şehirlerarası yolculuklarda ve toplu etkinliklerde azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmaya başlandı. Test sonucu olmayan ya da aşı dozlarını tamamladığını ibraz etmeyenler söz konusu alanlara giriş yapamayacak. Aşı olmayanların bir kısmı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne geldi, PCR testi olmak için sıraya girdi.


 

"SIK SIK TEST OLACAĞIZ NE YAPALIM?"

Seyahat etmek için PCR testi olmaya gelen Hayrullah Küskü "Gerekli bir uygulama tedbir amaçlı iyi. Uçak seyahatim var. Ondan dolayı mecburen bugün yürürlüğe girdi ondan dolayı geldim. Aşı karşıtı değilim ama baktığımda bir güvensizlik var. Böyle sık sık test olacağız ne yapalım, aşı ile bize ne verileceğini bilmiyoruz. Ya başka bir şey verirse? En azından test olacağız 2 haftada 1 vücudumuza girmemiş olacak" dedi. 


 

"HER HAFTA PCR OLMAMAK İÇİN DÜN AŞI OLDUM"

İş yeri için PCR testine gelen Seçkin Babacan, "İş yerim PCR testini zorunlu kıldığı ve iş yerine almadığı için geldim. Cuma günü mail atıldı. Aşılarını yapmayanlara PCR olmadan işyerine almayacaklarını söylediler bu zorunluluktan dolayı geldim. Dün de mecburiyetten aşımı oldum. Her hafta PCR olmamak için de aşı oldum çünkü ondan da şüpheleniyorum" diye konuştu. 


 

"HAFTADA 2 KEZ PCR TESTİ OLMAK İSTEMEZDİM" 

2 doz aşısını da tamamlayan ama önlem amacıyla test olmaya gelen Özlem Türkyılmaz "Toplumsal bilinç açısından aşı olmak gerektiğini düşünüyorum. Ben mesela öğretmenim haftada 2 kez test olmak istemezdim" dedi.


 

"DÜN SON BİR HAFTADA YAPTIĞIMIZ ORANLA 2 KAT DAHA FAZLA AŞI YAPTIK"

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Saadettin Söylemez  "Bugün itibariyle bazı meslek gruplarında ve etkinliklere katılacak olanlarda PCR testi zorunlu tutuldu fakat, PCR kuyrukları oluşmadı. Dünden bu yana minimal bir artış var ama dün son bir haftada yaptığımız aşılara oranla 2 kat daha fazla aşı yaptık" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PCR Test ZorunluluğuKoronavirüs SalgınıHastaneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müsilaj 2 ay içerisinde parçalandı
Müsilaj 2 ay içerisinde parçalandı
"Asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz"
"Asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz"
Ağaçlandırma çalışmaları sonbaharda başlayacak
Ağaçlandırma çalışmaları sonbaharda başlayacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans