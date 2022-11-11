Pençe- Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

BURSA Valisi Yakup Canbolat, kentte yaşayan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in (28), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düştüğünü duyurdu.



Bursa Valisi Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan hemşehrimiz Kahraman P. Asb. Kd. Çvş. Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.



AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde Şehit olan kahraman askerimiz P. Asb. Kd. Çvş. Emre Sevinç’e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun" dedi.





2 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Sevinç'in acı haberi Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde oturan ailesine bildirildi. Mehmet-Zeynep Sevinç çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan ve 2 ay önce nişanlanan Emre Sevinç'in cenazesi, yarın Bursa'nın Harmancık ilçesinde askeri törenle toprağa verilecek.

MSB'DEN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."



BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Emre Sevinç için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım, MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.