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Pendik'te İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Pendik Kurtköy'de, İETT otobüsü önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
12 Aralık 2021 Pazar 13:39
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Pendik'te İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

İSTANBUL

Kaza, saat 10.00 sıralarında Pendik Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İngiltere'de yaşayan Türk çift, kiraladıkları 34 DLC 740 plakalı otomobili teslim etmek üzere Kurtköy'e doğru yola çıktı. Çift kullandıkları otomobille Ankara Caddesi'nde ilerlerken sinyal verdikten sonra yolun sağına yanaşmaya çalıştı. O sırada aynı istikametteki 34 JB 5269 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü, çiftin kullandığı otomobili fark edemedi. İETT otobüsü, önünde ilerleyen oromobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan iki kişi yakındaki benzin istasyonu çalışanları tarafından araçtan çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarılma anı cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde yakındaki benzin istasyonu çalışanları kazayı görür görmez yaralı çiftin yardımına koştu, otomobil içerisinde sıkışan çifti çıkararak su verip sakinleştirmeye çalıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Iett OtobüsüOtomobilKaza
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