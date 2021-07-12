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Pınar Gültekin’in katil zanlısı, hakim karşısında

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:47
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Pınar Gültekin’in katil zanlısı, hakim karşısında

MUĞLA - Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın (32) yargılanmasına bugün devam edilecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. 5 gün sonra yapılan soruşturmanın ardından Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geçen 15 Şubat'taki duruşmada Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.

YARGITAY BOZMA KARARI VERDİ: 3 ŞÜPHELİYE İDDİANAME

Öte yandan Gültekin ailesi avukat Rezan Epözdemir aracılığıyla, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten A., babası Selim A. ve Şükrü Gökhan O'.nun suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunu işlediğini belirterek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği’nin itirazı reddetmesi üzerine Epözdemir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kararı bozarak, 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmesine karar verdi. Kararda, İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın 18 Ağustos 2020 tarihli raporunda 'olay yerinde bulunan bir varil içerisinden ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökhan ve Ayten A.'nın DNA profiliyle uyumlu olduğunun tespit edildiği' bilgisi ile Selim A. ve Şükrü Gökhan O.’nun kullandıkları araçların cinayetin işlendiği gün bağ evi civarında olduğunun belirlenmesi gerekçe gösterildi.

YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, bugün 5inci kez hakim karşısına çıkacak. Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde öğleden sonra başlayacak duruşma öncesinde Muğla Adalet Sarayı önünde polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Duruşmayı Gültekin’in ailesinin yanı sıra STK’ların ve kadın dayanışma gruplarının da takip etmesi bekleniyor.

DHA

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Pınar Gültekinin Katil ZanlısıHakim Karşısında
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