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Piri Reis Üniversitesi 54 Öğretim Elemanı alacak

09 Ağustos 2022 Salı 13:47
Piri Reis Üniversitesi 54 Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve “Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ölçütlerine İlişkin Senato Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca 54 Öğretim Elemanı alacak.

Profesör ve Doçent adaylarının İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne, Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının ilgili Fakülteye / Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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