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PKK/YPG'nin sözde cephe sorumlusu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

26 Eylül 2022 Pazartesi 15:34
PKK/YPG'nin sözde cephe sorumlusu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa cephe sorumlusu Mehmet Akyol, etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerine karşı Hatay Amanos ve Van kırsalında yürüttüğü faaliyetler nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan, 'Doğan Amanos' kod adlı Mehmet Akyol, MİT tarafından hedef listesine alındı. Terör örgütü PKK'ya katılmadan önce örgüte müzahir siyasi oluşumlar tarafından Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitime gönderilen Akyol, örgüt elebaşılarından Cemil Bayık'ın koordinasyonundaki siyasi eğitimlere katıldı. Akyol, daha sonra örgüt kadrolarına yönelik askeri operasyonlara engel olmak amacıyla PKK tarafından organize edilen 'canlı kalkan' eylemlerinde yer aldı. Van ve Amanos kırsalında güvenlik güçleriyle çatışmalara giren, karakollara tacizde bulunan Akyol, terör örgütü tarafından Türkiye'den Irak'a gönderildikten sonra PKK kamplarında uzun süre faaliyetlerini sürdürdü. Son dönemde terör örgütünün sözde Ayn İsa cephe sorumlusu olan Akyol, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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PKKYPGnin Sözde Cephe SorumlusuMİTOperasyon
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