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Prof. Dr. Kızgut: Almanya'daki kömür ocakları hemen faaliyete geçemeyecek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Kızgut, Avrupa'daki enerji krizine karşı gündeme gelen Almanya'daki kömür ocaklarının hemen faaliyete geçemeyeceğini belirterek, "Almanya'nın kömüre dönme çalışmaları çok kısa süreçte olacak işler değil" dedi.

02 Ekim 2022 Pazar 14:35
Prof. Dr. Kızgut: Almanya'daki kömür ocakları hemen faaliyete geçemeyecek

ZONGULDAK, (DHA)

Zonguldak'ta düzenlenen 22'nci Uluslararası Kömür Kongresi'nin Yürütme Kurulu Başkanı ZBEÜ Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Kızgut, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa'daki enerji krizinin derinleşeceğini ve bu durumun uzun dönem etkilerinin olacağını söyledi. Enerji krizine karşı gündeme gelen Almanya'daki kömür ocaklarının hemen faaliyete geçemeyeceğini belirten Prof. Dr. Kızgut, birkaç gün içinde üretim yapılacağına dair bir algının olduğunu hatırlattı. Bu algının doğru olmadığını ifade eden Prof. Dr. Kızgut, "Çok kısa bir sürede Almanya'daki kömür ocaklarının açılması söz konusu olmayacak. Yalnızca söz konusu olan Almanya'nın şu anda bunu gündeme almış olması ve bu konuda çalışmalar yapacak olması. Bu yüzden Almanya ve Avrupa, krizin derin olacağını söylüyorlar. Bu kışı nasıl geçireceklerini söylüyorlar. Çabuk açılacak olsaydı; bu kış ile ilgili herhangi bir kaygılarının olmaması gerekirdi. Almanya'nın kömüre dönme çalışmaları çok kısa süreçte olacak işler değil" diye konuştu.

'RUTİN ÇALIŞMALAR OLMAZSA, CİDDİ HASARLAR OLUŞUR'

Maden ocaklarının sıradan iş yerleri olmadığını anlatan Prof. Dr. Kızgut, "Eğer sizin planlarınız varsa, bunların varlığının korunması gerekir. Korunma için uzun süreli tatillerde, 1 hafta ara verildiğinde, ocakta aktif olarak faaliyetlerine devam eden çalışanlar vardır. Bunlar, üretim yapmaz da rutin çalışmaları sürdürür. Sizler eğer bu rutin çalışmaları sürdürmezseniz; yer altının dinamik koşullarında, açıklıklarda ciddi hasarlar oluşur. Bunların zaman zaman yeniden açılması, sıfırdan başlar gibi yapılması gerekir" dedi. 

'TAŞ KÖMÜRÜ STRATEJİK BİR HAM MADDEDİR'

Kömürün stratejik bir ham madde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kızgut, şöyle konuştu: "Zonguldak havzasındaki kömürün stratejik bir ürün olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Enerji, ham maddesinin ötesinde. Çünkü zorda kaldığınız zaman, ihtiyacınız olan demir çeliği üretmeniz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim de ayakta durmamız çok önemli. Bu varlığımızın devamı için stratejik olarak tanımlayabileceğimiz Zonguldak'taki taş kömürü varlığı çok önemli. Bunu birim maliyet düzeyinde; şu kadar işçi çalışıyor ya da zarar ediyor şeklinde değerlendirmemiz doğru yaklaşımlar değil. Ülkemizin bütün varlığını bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor."

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 02.10.2022 16:37
Anahtar Kelimeler:
Kömür OcaklarıEnerji KriziAvrupaSait Kızgut
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