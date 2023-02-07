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Prof. Dr. Sözbilir: Toplam yüzey kırığı uzunluğu 500 kilometreyi aşmış durumda

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle toplam yüzey kırığının 500 kilometreyi aştığını söyledi.

07 Şubat 2023 Salı 12:32
Prof. Dr. Sözbilir: Toplam yüzey kırığı uzunluğu 500 kilometreyi aşmış durumda

İZMİR - Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından deprem bölgesine hareket ettiğini, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Çok büyük bir deprem yaşandığını kaydeden Sözbilir, "Gördüğüm kadarıyla en az 3 fay segmenti kırılmış oldu. Toplam yüzey kırığı uzunluğu 500 kilometreyi aşmış durumda. Bu 17 Ağustos 1999, Kocaeli ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin toplamından daha uzun bir kırılmanın geliştiğini gösteriyor." dedi.

Sözbilir, AFAD'ın çalışmalarda varını yoğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Halkın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması gerekiyor. Deprem bölgesinde şunu gördüm, sivil araçlar yardım ve arama kurtarma araçlarından 10 kat daha fazla. Bu da enkaz altında kalanlara gitmesi gereken yardımların zamanında ulaşmamasına neden oluyor. Enkaz altındaki insanlarımızın 72 saatlik yaşam vakti gittikçe daralıyor. Enkaz dışındaki halk trafiğin kitlenmesine neden olacak şekilde, böyle devam ederse enkaz altındakilerin can kaybı artacak. Ben Hataylı bir bilim insani olarak seslenmek istiyorum; enkaz altındaki akrabalarınızın, arkadaşlarınızın kurtarılmasını istiyorsanız hayati bir neden olmadıkça trafiğe çıkmayın, şehir giriş çıkışlarının kilitlenmesine neden olmayın."

AA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Hasan SözbilirKahramanmaraşYüzey Kırığı
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