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Prof. Dr. Yıldız: Yılanların kış uyku düzeni bozuldu

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, küresel ısınma nedeniyle yılanların uyku düzeninin bozulduğunu belirterek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne son 45 yılın en fazla kar yağışı düşmesine rağmen, yılanlar ocak ve şubat aylarında aktif olarak görüntülenmeye başlanmıştır" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Şubat 2022 Çarşamba 10:41
Prof. Dr. Yıldız: Yılanların kış uyku düzeni bozuldu

Soğuk havaların etkisini sürdüğü Mardin, Muş, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da, kış uykusunda olması beklenen yılanların varlığı görenleri şaşırttı. Küresel ısınma nedeniyle yılanların uyku düzeninin bozulduğunu belirten Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, "Bu durum, soğukkanlı hayvanlar olan yılanların kış uykusu (hibernasyon) davranışlarını etkilemektedir. 30-40 yıl önceye kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, günümüzden çok daha fazla kar yağışı almaktaydı. Ancak her geçen yıl kar yağışları ve soğuk geçen mevsimlerin süresinin azalması, kış uykusuna yatan hayvanların davranışını etkilediğini görüyoruz" dedi.

'DAHA DETAYLI ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREKİYOR'

Küresel ısınmanın bütün canlıların yaşamını etkileyeceğini ifade eden Prof. Dr. Yıldız, şunları söyledi:

"Bu yıl ülkemize ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne son 45 yılın en fazla kar yağışı düşmesine rağmen, yılanlar ocak ve şubat aylarında aktif olarak görüntülenmeye başlanmıştır. Her ne kadar bu yıl, hava sıcaklıkları geçmiş yıllara oranla oldukça düşük olsa da yılanların geçmiş yıllardan etkilendikleri ve bu nedenle hava sıcaklığının düşük olduğu güneşli havalarda aktifleştikleri görüntüler elimize ulaşmaktadır. 4 Ocak'ta Diyarbakır'dan gelen kara yılan (Dolicopis jugularis) görüntüsü, şubat ayında Mardin'den gelen koca engerek görüntüsü ve en şaşırtıcı olanı ise Adem Şamiloğlu tarafından görüntülenerek, Toros Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Deniz Yalçınkaya'ya Muş Bulanık'tan gönderilen kar üzerindeki aktif küpeli su yılanı (Natrix natrix) görüntüsüdür. Bu konuda daha detaylı araştırmaların yapılması gerekiyor. Mardin'de görüntülenen koca engerek türü de Türkiye'deki en zehirli yılan türlerinden biri. Boyu nadiren 180 santimetreye ulaşan koca engerek, daha çok kısa ve kalındır. Ülkemizde en fazla yılan ısırılması vakası üreten engerek türüdür."

DHA

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Prof. Dr. Yıldız: Yılanların Kış Uyku Düzeni Bozuldu
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