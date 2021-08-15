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Proje teklif çağrısı

Ankara Kalkınma Ajansından proje teklif çağrısı

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
15 Ağustos 2021 Pazar 16:56
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Proje teklif çağrısı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı ilan edildi.

Ankara’nın ileri teknolojili sektörlerinde teknoloji ve ürün geliştirme, üretme ve ticarileştirme ekosisteminin ve kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığı Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programının toplam bütçesi 15 milyon TL olarak açıklandı.

Proje sahipleri, 23 Ağustos-23 Eylül 2021 tarihleri arasında internet üzerinden başvurularını yapabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 15.08.2021 16:59
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