Proje teklif çağrısı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı ilan edildi.



Ankara’nın ileri teknolojili sektörlerinde teknoloji ve ürün geliştirme, üretme ve ticarileştirme ekosisteminin ve kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığı Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programının toplam bütçesi 15 milyon TL olarak açıklandı.



Proje sahipleri, 23 Ağustos-23 Eylül 2021 tarihleri arasında internet üzerinden başvurularını yapabilecek.



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