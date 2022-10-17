PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Posta ve Telgraf TeÅŸkilatÄ± Anonim Åžirketi mÃ¼lkiyetindeki Ä°stanbul KaÄŸÄ±thane'de bulunan 2.364 metrekare arsa kapalÄ± teklif aÃ§Ä±k artÄ±rma usulÃ¼ ile satÄ±lacak.



Ä°hale, 2 KasÄ±m 2022 tarihinde PTT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ YapÄ± Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± salonunda yapÄ±lacak. Ä°hale konusu taÅŸÄ±nmaza ait satÄ±ÅŸ ÅŸartnamesi, bilgiler ve teklif mektubu Ã¶rneÄŸi PTT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ YapÄ± Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸma saatleri iÃ§erisinde gÃ¶rÃ¼lebilir.



DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.