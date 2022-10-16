Rauf Gerz'in motosikletÃ§i dostlarÄ±; ceza yetersiz

Ä°STANBUL, (DHA)

Trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenÂ Rauf GerzÂ iÃ§in bir grup motosikletÃ§i, KadÄ±kÃ¶y Ä°skelesi'nde bir araya geldi. Rauf Gerz'in oÄŸlu Atahan Gerz'in de bulunduÄŸu grup adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Supereva Riders'Ä±n BaÅŸkanÄ± Muhammet Kurt, "ArkadaÅŸÄ±mÄ±z ve can yoldaÅŸÄ±mÄ±z Rauf Gerz'i elim bir motosiklet kazasÄ±nda 4 Nisan 2022 tarihinde kaybettik. YÃ¼reÄŸimiz soÄŸumamÄ±ÅŸtÄ±r. Rauf'un trafik canavarÄ±na bir hiÃ§ uÄŸruna kurban gitmesini gÃ¶zÃ¼mÃ¼zde halen kurumamÄ±ÅŸ yaÅŸlar, iÃ§imizde tarif edilemez bir aÄŸÄ±rlÄ±kla hissetmeye devam ediyoruz" dedi.

"KISA TUTUKLULUÄžUN SÃœRÃœCÃœLERÄ° CAYDIRDIÄžINI DÃœÅžÃœNMÃœYORUZ"

Muhammet Kurt, Rauf Gerz'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan kiÅŸinin 6 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 4 ay sonra tahliye edildiÄŸini, ehliyetine ise sadece 3 aylÄ±ÄŸÄ±na el konulduÄŸunu vurgulayarak ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu kiÅŸi kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce trafikte bir can almÄ±ÅŸ olmasÄ±na karÅŸÄ±n bugÃ¼n tekrar yollardadÄ±r ve aynÄ± tehlikeyi saÃ§maya devam etmektedir. Mahkeme kararÄ±na ve tÃ¼m kanunlara saygÄ±lÄ± olmamÄ±za karÅŸÄ±n, Rauf Gerz'in hayatÄ±na mal olan ve tamamen saldÄ±rgan ve insan hayatÄ±nÄ± umursamaz, sorumsuz bir sÃ¼rÃ¼ÅŸ sonucu gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ bu Ã¶lÃ¼mlÃ¼ kazaya layÄ±k gÃ¶rÃ¼lenÂ ceza, ne kayÄ±plarÄ± affettirici ne de suÃ§a yÃ¶nelik caydÄ±rÄ±cÄ± bir etki gÃ¶rmemiÅŸtir. GÃ¼n geÃ§miyor ki trafik canavarÄ± bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±, bir kardeÅŸimizi almasÄ±n. Bu trafik terÃ¶rÃ¼nÃ¼ durdurmak iÃ§in gereken kanunlara ve uygulamalara artÄ±k bu Ã¼lkenin ihtiyacÄ± var. Trafikte bir can alan kiÅŸinin yalnÄ±zca 3 ay ehliyetini kaybetmesi ve mahkeme sÃ¼recinden bile kÄ±sa sÃ¼ren tutukluluk halinin vatandaÅŸlarÄ±n can gÃ¼venliÄŸini tehdit eden, insan hayatÄ±na hak ettiÄŸi saygÄ±yÄ± gÃ¶stermeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri caydÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Yasal sÄ±nÄ±rÄ±n bir miktar Ã¼zerinde alkol alan kiÅŸinin bile ehliyetine 6 ay el konulurken, trafikte yaptÄ±ÄŸÄ± sorumsuz ve insan hayatÄ±nÄ± hiÃ§e sayan davranÄ±ÅŸlarla bir insanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan bir kiÅŸinin ehliyetinin sadece 3 aylÄ±ÄŸÄ±na alÄ±nmasÄ± ise suÃ§lularÄ±n gÃ¶zÃ¼nÃ¼n korkmamasÄ±na, trafikte hepimizin canÄ±nÄ±n tehlikeye atmasÄ±na yol aÃ§maktadÄ±r."

KATÄ°L BARÄ°YER SORUNU: VERÄ°LEN SÃ–ZLERÄ°N TUTULMASINI BEKLÄ°YORUZ

Kurt, "Bu acÄ± olayda biz Rauf Gerz'i, ailemizden birini, Â kardeÅŸimizi, aÄŸabeyimizi, bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. Motosiklet camiasÄ± Rauf Gerz'in nezdinde bir yoldaÅŸÄ±nÄ±, Ã¶nemli bir kiÅŸiliÄŸi kaybetmiÅŸtir. TÃ¼m TÃ¼rkiye olarak kaybÄ±mÄ±z ise yalnÄ±zca Rauf'un deÄŸil, her gÃ¼n trafiÄŸe Ã§Ä±kan milyonlarca masum vatandaÅŸÄ±n da can gÃ¼venliÄŸi kadar bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. Trafikte sorumsuz davranÄ±ÅŸlarla Ã¶lÃ¼me sebebiyet vermenin kanun Ã¶nÃ¼ndeki cezasÄ± yetersizdir ve trafikte hepimizin hayatÄ±na yÃ¶nelik tehlikeyi ortadan kaldÄ±rmaktan uzaktÄ±r. Rauf'un hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olan kiÅŸiye verilen ceza Rauf Gerz'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n acÄ±sÄ±nÄ± hafifletmemiÅŸ, mahkeme kararÄ± yÃ¼reÄŸimizi soÄŸutmamÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±. "Katil bariyer" sorununu da dile getiren Kurt, "EÄŸer orada motosikletÃ§i dostu bariyer olsaydÄ± Rauf Gerz halen aramÄ±zda olabilirdi" dedi. Yetkililerin verdikleri sÃ¶zleri de tutmadÄ±klarÄ± kaydeden Kurt, devlet bÃ¼yÃ¼klerinden sÃ¶zlerin tutulmasÄ±nÄ± beklediklerini ifade etti.

Ã‡ARPAN SÃœRÃœCÃœNÃœN EHLÄ°YETÄ°NE 3 AYLIÄžINA EL KONULMASINA KARAR VERÄ°LDÄ°

Gazeteci Rauf Gerz, 4 Nisan 2022 gÃ¼nÃ¼ YÃ¼ksel Ã‡alkam'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilin Ã§arpmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. YÃ¼ksel Ã‡alkam, GaziosmanpaÅŸa sapaÄŸÄ±na geldiÄŸi sÄ±rada kontrolsÃ¼z ÅŸekilde ikinci ÅŸeritten dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ÅŸeride geÃ§erek normal hÄ±zÄ±yla dÃ¼z gitmekte olan Rauf Gerz'in kullandÄ±ÄŸÄ± motosiklete Ã§arparak Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu. BilirkiÅŸi raporuna gÃ¶re, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ YÃ¼ksel Ã‡alkam olayda tam ve asli kusurlu bulundu, Rauf Gerzâ€™in ise kazada hiÃ§bir kusuru bulunmadÄ±.

SavunmasÄ±nda 25 yÄ±llÄ±k TIR ÅŸofÃ¶rÃ¼ olduÄŸunu belirten YÃ¼ksel Ã‡alkam, "TrafiÄŸin yoÄŸunlaÅŸmasÄ± nedeniyle trafikten kurtulmak iÃ§in ikinci ÅŸeritten dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ÅŸeride geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, motosikleti gÃ¶rmediÄŸini ve gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde her ÅŸey iÃ§in Ã§ok geÃ§ olduÄŸunu" sÃ¶yledi. GaziosmanpaÅŸa 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lanan sanÄ±k YÃ¼ksel Ã‡alkam, 11 AÄŸustos 2022'de "Taksirle Ã¶lÃ¼me neden olma" suÃ§undan 6 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re dikkate alÄ±nan Ã‡alkam'Ä±n 4 ay sonra tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Ã‡alkam'Ä±n ehliyetine 3 ay sÃ¼reyle el konulmasÄ±na karar verdi. Rauf Gerz'in ailesi, bu karara itirazda bulunarak istinafa baÅŸvurdu.