Rekabet Kurumu'ndan araç satış ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Rekabet Kurumu'na ait 3 adet panelvan araç, Rekabet Kurumu İhale Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca kapalı teklif açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı.



İhale, Rekabet Kurumu ihale komisyonu huzurunda 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 14.30’ta yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler, şartnameyi Kurumun www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan duyurular-ihale duyuruları bölümünden temin edebilir.



İhale konusu araçlar, ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Kurum merkez binasında görülebilir.



İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.