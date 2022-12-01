Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.071,30
ALTIN
1.068,31
DOLAR
18,64
STERLİN
22,74
EURO
19,48
Rekabet Kurumu'ndan araç satış ihalesi
Rekabet Kurumu'ndan araç satış...
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel...
Orman Genel Müdürlüğü 224 daimi işçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 224...

Rekabet Kurumu'ndan araç satış ihalesi

01 Aralık 2022 Perşembe 15:49
Rekabet Kurumu'ndan araç satış ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Rekabet Kurumu'na ait 3 adet panelvan araç, Rekabet Kurumu İhale Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca kapalı teklif açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı.

İhale, Rekabet Kurumu ihale komisyonu huzurunda 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 14.30’ta yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler, şartnameyi Kurumun www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan duyurular-ihale duyuruları bölümünden temin edebilir.

İhale konusu araçlar, ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Kurum merkez binasında görülebilir.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
30 yıllık zırhlı muharebe araçları modernize edildi
30 yıllık zırhlı muharebe araçları modernize edildi
MİT, sözde Barış Pınarı alan sorumlusu dahil 5 DEAŞ'lı teröristi yakaladı
MİT, sözde Barış Pınarı alan sorumlusu dahil 5 DEAŞ'lı teröristi yakaladı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans