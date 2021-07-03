Renkli kozmetiğin en iyisi L’actone seçildi

HABER: DİNÇER KARACALAR

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)’nin her yıl kimya sektöründeki üye firmalarını ihracattaki başarılarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla verdiği ödüller bu yıl da sahiplerini buldu.

‘Renkli Kozmetikler’ kategorisinde ‘yılın en iyisi’ olan firmanın ödülünü ise L’actone Holding Yönetim KuruluBaşkanı Ali Osman Akat davetlilerin alkışları arasında aldı.

Ruffles Otel’de düzenlenen ve sunumunu Oylum Talu’nungerçekleştirdiği ‘İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde 35 kategoride 175 firma ödüllendirildi.