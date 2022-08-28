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R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak

28 Ağustos 2022 Pazar 12:07
R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla, doçent kadrosu için Üniversite Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadrosu için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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