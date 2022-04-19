RTÜK uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Üst Kurulda münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 20 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alacak.



Başvurular 25 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayıp 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek. Adaylar başvurularını, Üst Kurulun resmi internet adresinde (www.rtuk.gov.tr) bulunan başvuru sayfasında yer alan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sınav Başvuru Formu” kısmından elektronik ortamda yapacaklar.



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