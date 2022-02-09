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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Bursa'da yakalandı

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Şubat 2022 Çarşamba 10:38
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Bursa'da yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Seccad Yeşil yakalandığı belirtildi.

Yeşil'in gizlendiği butik otelde, İstanbul'dan giden organize suçlarla mücadele şubesi polislerini fark edince kaçmak isterken yakalandığı öğrenildi. Yere yatırılarak gözaltına alınan Seccad Yeşil'in İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldığı kaydedildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Bakırköy Adliyesi'ne götürülen 16 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüphelinin ise karantinaya alındığı öğrenildi. Şüphelilerden Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

DHA

Son Güncelleme: 10.02.2022 10:39
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Firarisi Bursada Yakalandı
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