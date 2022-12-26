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Sağlık Bakanlığı 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alacak

26 Aralık 2022 Pazartesi 15:28
Sağlık Bakanlığı 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sağlık Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak.

Adaylar, ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/12/2022 - 30/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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