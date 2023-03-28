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Sağlık Bakanlığı 31.600 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

28 Mart 2023 Salı 15:27
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Sağlık Bakanlığı 31.600 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 31.600 Sözleşmeli Sağlık Personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Adaylar tercihlerini, 28 Mart 2023 – 3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 28.03.2023 15:29
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