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Sağlık Bakanlığı'ndan yeniden atama kurası

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Aralık 2021 Perşembe 12:22
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Sağlık Bakanlığı'ndan yeniden atama kurası

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Sağlık Bakanlığı, 23/11/2017 tarih ve 2017/19 sayılı Genelge doğrultusunda, 65-72 yaş arasında olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamının sağlanmasına yönelik atama gerçekleştirecek. 

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak.

Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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