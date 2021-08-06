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Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere öğrenci alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ağustos 2021 Cuma 10:16
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere öğrenci alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci temin edilecek.

Bu kapsamda muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere Gülhane Tıp Fakültesine 17 öğrenci, muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 3 öğrenci, muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 31 öğrenci alınacak. 


Temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr adreslerinde yer alan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu’’nda belirtilmiştir.

İlanı görüntülemek için tıklayınız.
 

İLAN.GOV.TR

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