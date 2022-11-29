Sağlık-Sen Başkanı Durmuş'tan 'sözleşmeli' açıklaması

ANKARA - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirileceği kararıyla ilgili, "Sözleşmeli statüde yaklaşık 600 bine yakın çalışan arkadaşlarımızın 424 binini doğrudan ilgilendiren çok önemli bir düzenleme oldu. Bunlar sadece kadroya geçmekle kalmadılar. Aynı zamanda özlük haklarına yönelik düzenlemeler de yapıldı. Çalışanların memnuniyetle karşıladığı bir düzenleme oldu" dedi.





Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin DHA’ya yaptığı açıklamada, sözleşmeli statüde çalışanların kadroya geçirilmesinin uzun süredir mücadelesini verdikleri bir konu olduğunu söyledi. Daha önce Toplu Sözleşme görüşmelerinde bu konuda mutabakata varıldığını hatırlatan Durmuş, "Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile alakalı detaylı bir açıklama yaptı. Sözleşmeli statüde yaklaşık 600 bine yakın çalışan arkadaşlarımızın 424 binini doğrudan ilgilendiren çok önemli bir düzenleme oldu. Bu arkadaşlarımızın eski çalışmışlıkları dikkate alınarak hepsi kadroya geçti. Bunlar sadece kadroya geçmekle kalmadılar. Aynı zamanda özlük haklarına yönelik düzenlemeler de yapıldı. Bundan sonraki süreç içerisinde sözleşmeli statüde çalışan arkadaşlarımızın birtakım hak mahrumiyetleri vardı. Bunların özlük haklarına yönelikte çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bunları da önümüzdeki süreç içerisinde göreceğiz” diye konuştu.





‘TÜM ÇALIŞANLARIMIZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM’





Durmuş, çalışanların memnuniyetle karşıladığı önemli bir düzenlemenin Kabine Toplantısı’nın ardından açıklandığını ifade ederek, "Bundan sonraki süreç içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na gelecek. Orada gerekli görüşmeler yapılarak yasalaşacak. Çalışanların hem çalışma yaşantılarını hem de aile ve sosyal yaşantılarını etkileyen önemli düzenlemeleri içerisinde barındıran önemli bir düzenleme olmuş oldu. Ben bu düzenlemede emeği geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum. Bundan önce yapılmış olan çok önemli düzenlemeler de vardı. Bu onu perçinleyen, taçlandıran önemli bir düzenleme olmuş oldu” dedi.





‘ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETLE KARŞILADIĞI DÜZENLEME OLDU’





Sağlık-Sen Başkanı Durmuş, çalışanların memnuniyetle karşıladığı bir düzenleme olduğunu vurgulayarak, “10 yıldır beklenen bir düzenlemeydi. En son düzenleme 2013 yılında yapılmıştı. 2013 yılından bu yana sözleşmelilerin kadroya geçmesi noktasında bir düzenleme yapılmamıştı. Dolayısıyla beklenti her geçen gün çığ gibi artmıştı. Şimdi yapılmış olan bu düzenleme 10 yıllık beklentiyi sonuçlandırmış olacak. Tabii düzenlemenin geneline yönelik bir memnuniyet varsa da bunun dışında kalan az bir kesim arkadaşlarımız da var. Bunlar da bizim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda ek ders karşılığında çalışan ve Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği’nde kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanlarımız var. Biz bu arkadaşlarımızın da kadroya geçmeleri ile ilgili TBMM Genel Kurulu sürecinde gerekli görüşmeleri yaparak, bunların da kadroya geçmelerini sağlayabilirsek kamu ve sağlık hizmeti veren çalışanlarımızın tümünde yüzde 100 memnuniyet sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.