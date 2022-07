Sağlıkçılar, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi

SİVAS - Sivas'ta sağlık alanında faaliyet gösteren çeşitli sendika ile birliklere bağlı üye ve temsilcileri kent meydanında basın açıklaması yaparak Konya Şehir Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki olarak önlüklerini çıkardı.



Atatürk Anıtı önünde toplanan Sivas- Erzincan Tabipler Odası, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) Sivas Aile Hekimleri Derneği (SAHED), Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, Konya Şehir Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlik saygı duruşu ile başladı. Daha sonra topluluk, basın açıklamasının yapılacağı Sivas Kongre binası yanındaki alana sağlıkta şiddete alkışlayıp tepki göstererek geldi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Sivas- Erzincan Tabipler Odası Başkanı Dr. Melih Akyol, artık sağlıkta şiddetin kınamak yerine ciddi somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Kınamanın bir işe yaramadığı ve sağlıkta şiddet olgusunun çığırından çıktığının bakanlık da farkında olacak ki; sağlıkta şiddet istatistiklerinin 'beyaz kod' verileri tüm ısrarımıza ve konuya dair dava açmamıza rağmen toplumla paylaşılmamaktadır. Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz. Sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine artık tahammülümüz kalmamıştır. Şiddet, daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur. Sorun, çözmeye niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir" dedi.



Açıklamanın ardından kentte çeşitli hastanelerde görev yapan sağlıkçılar da tepki olarak önlüklerini çıkardı.

Sağlıkçılar, doktorun öldürülmesini önlüklerini kırmızıya boyayarak protesto etti

Edirne'de sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini önlüklerini kırmızıya boyararak, protesto etti.



Edirne'de sağlık alanında faaliyet gösteren meslek örgütleri, Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın hasta yakını tarafından silahlı saldırıda öldürülmesini protesto etti. İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sağlıkçılar, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunurken, bina önüne siyah çelenk bıraktı. Eylemde ayrıca sağlıkçılar, "Dr. Karakaya canını feda etti, biz de önlüklerimizi feda ediyoruz" diyerek, beyaz önlüklerini kırmızıya boyayıp yere attı.



Grup adına basın açıklaması yapan Edirne Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Sibel Pekdemir, meslektaşlarının öldürülmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi’nde, görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz. Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak, bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi."



'ŞİDDET ÖNGÖRÜLEBİLİR VE ÖNLENEBİLİR BİR SORUNDUR'



Türkiye'de artan şiddet ikliminin, sağlıkçıların sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmadığını, can güvenliğini de ortadan kaldırdığını söyleyen Pekdemir, "Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir. Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz: Sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve sorun çözmeye niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir" dedi.



'BUGÜN VE YARIN İŞ BIRAKIYORUZ'



Bugün ve yarın ülke genelinde iş bıraktıklarını dile getiren Pekdemir, "Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir. Bizler bu konuda, yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz. Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.

İzmir'de yolu kapatan sağlık çalışanları, oturma eylemi yaptı

İZMİR’de sağlık çalışanları, Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya’da görev yaptığı hastanede öldürülmesine tepki gösterdi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün önündeki caddeyi ulaşıma kapatan binlerce sağlık çalışanı, sağlıkta şiddetin son bulmasını istedi ve Valilik'e doğru yürüdü. Oturma eylemi de yapan grup, daha sonra dağıldı.



Türk Tabipleri Birliği, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi nedeniyle 2 günlük iş bırakma eylemi yapılacağını açıklamasının ardından İzmir'de sağlık çalışanları iş bıraktı. Binlerce sağlıkçı, tepkilerini göstermek için saat 11.30'da, İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.



Müdürlük karşısındaki parkta toplanan grup, 'Yaşamak, yaşatmak istiyoruz' sloganları attı, 'Üzgünüz, öfkeliyiz. Sorumluları affetmiyoruz' ve 'Ölüm şiddet varsa biz yokuz' yazılı pankart ve afişler taşıdı. Topluluk üyeleri, çeşitli tarihlerde öldürülen sağlık çalışanlarının fotoğraflarını da taşıdı. Kentin birçok noktasından çok sayıda sağlık çalışanı, basın açıklamasının yapılacağı alana yürüdü. Her gelen grup, burada meslektaşları tarafından alkışlarla karşılandı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önündeki caddeyi trafiğe kapatan kalabalık, yolda basın açıklaması yaptı.



'YASADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YASA TEKLİFİNİ ÖNERDİK'



Basın açıklamasını okuyan Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ceylan Özkan, "Bugün Konya Şehir Hastanesi'nde, görev yaptığı esnada müdahale ettiği hastanın yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içerisindeyiz. Türk Tabipleri Birliği olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında defalarca iktidarı uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar açıkladık. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifini önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi. Bugün bu yaklaşımın yıkıcı sonucuyla yeniden karşılaştık. Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, maalesef can güvenliğimizi de ciddi oranda tehdit eder hale gelmiştir. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizlerin hedef olmasına neden olmakta, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik, umutsuzluk olarak geri dönmektedir" dedi.



'ÖNGÖRÜLEBİLİR VE ÖNLENEBİLİR TOPLUMSAL BİR SORUNDUR'



Dr. Ceylan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dr. Ekrem Karakaya'nın katledildiği bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz; şiddet karşısında hekimlerin, sağlık çalışanlarının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur. Bu sorun çözüme niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Bizler bu konuda, yaşam hakkımızı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Bu çerçevede öncelikle 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Dr. Ekrem Karakaya'nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Son yolculuğunda meslektaşımızın yanında olacağımızı belirterek şiddet karşındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz."



Basın açıklamasının ardından kalabalık güvenlik önlemleri eşliğinde Valilik önüne yürüyüşe geçti. Polis, kalabalıktan eylemi sonlandırmalarını istedi. Valilik önünde eyleme son vereceğini belirten kalabalığa izin verildi. Valiliğin karşısına gelen kalabalık, burada oturma eylemi yaptı, ardından sessizce dağıldı.

Eskişehir'de sağlık çalışanları öldürülen doktor için yürüdü

ESKİŞEHİR'de sağlık çalışanları, görev yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen Dr. Ekrem Karakaya için yürüdü. Dr. Karakaya'nın fotoğraflarını taşıyıp, İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyen sağlık çalışanları, "Yaşamak, yaşatmak istiyoruz, sağlıkta şiddet sona ersin" sloganları attı.



Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), Konya Şehir Hastanesi kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'yı (47) tabancayla öldürüp, intihar etti. Dr. Karakaya'nın ölümü büyük üzüntü yaratırken, Eskişehir'de bir araya gelen sağlık çalışanları cinayeti protesto etti. İsmet İnönü-1 Caddesi'nde ellerinde Dr. Karakaya'nın fotoğraflarını taşıyan sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü'ne kadar yürüyerek "Yaşamak, yaşatmak istiyoruz, sağlıkta şiddet sona ersin" sloganları attı.



'BUGÜN GERÇEKTEN ACIMIZ BÜYÜK'



İl Sağlık Müdürlüğü önünde konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şube Başkanı Dr. Birtürk Özkavak, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Bir hekim kardeşimiz hem de hizmet ürettiği yerde, muayene odasında katledildi. Tıpkı ondan öncekiler gibi. Tıpkı onlarca, yüzlerce sağlık emekçisi kardeşimin her gün şiddet gördüğü gibi. Hemşire arkadaşlarımın, laborant, hizmetli, diyetisyen, psikolog, teknisyen bütün arkadaşlarımın en güzel hizmetleri verdiği halde, gecesini gündüzüne kattığı halde, her gün şiddet haberleri aldığımızı ve her gün yeni bir olay duyduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugün gerçekten acımız, yasımız çok büyük" dedi. Protesto yürüyüşüne sağlık çalışanlarının yanı sıra CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü de katılarak destek verdi.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN KEFENLİ PROTESTO



Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri ise iş bırakarak Şehir Hastanesi önünde toplandı. Dr. Karakaya'nın ölümünü protesto eden ve üzerinde 'Ölüyoruz' yazılı tişörtler giyen grup, 2 sağlık çalışının üzerini kefenle örtüp, Türk bayrağı serdi. Cinayeti kınayan Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, saldırıyı lanetlediklerini belirterek, "Sürekli uyarılarımıza, tedbir çağrılarımıza rağmen maalesef dün Konya'da bir defa daha korktuğumuz başımıza geldi. Hepinizin bildiği gibi bir doktor arkadaşımız, canice katledildi. Hayatının baharında caninin kurşunlarına hedef olan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya, görevi başında, yeni çalışmaya başladığı hastanede katledildi. Katliam aleti ise bir silah. Bir doktor, şifa dağıtılan bir merkezde, hastanede, hasta yakınının kurşunlarına hedef oluyor ve can veriyor. Hastalara şifa dağıtmak, can kurtarmak için alın teri döküyor. Ve karşılığını canıyla ödeyerek şehit oluyor. Sağlık çalışanları olarak bu duruma isyan ediyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz ve can güvenliğimiz sağlansın istiyoruz" diye konuştu