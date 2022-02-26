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Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
26 Şubat 2022 Cumartesi 09:35
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 44 Sözleşmeli Personel alınacak.

Başvurular 24 Şubat - 4 Mart 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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