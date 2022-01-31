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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli İşçi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
31 Ocak 2022 Pazartesi 12:59
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere Sürekli İşçi alımı yapılacaktır. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) üzerinden 31.01.2022 - 04.02.2022 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. İşe alım sürecinde gerekli bilgilendirmeler Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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