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Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
19 Mayıs 2022 Perşembe 14:52
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Sakarya Üniversitesi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Son başvuru tarihi 31.05.2022 olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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