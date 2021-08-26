Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1460.16
ALTIN
482.29
DOLAR
8.3872
STERLİN
11.5323
EURO
9.8793
Sakarya’da 28 işyeri satılacak
Sakarya’da 28 işyeri satılacak
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
Bireysel danışman alınacak
Bireysel danışman alınacak
Pazarlama hakkı satılacak
Pazarlama hakkı satılacak

Sakarya’da 28 işyeri satılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 28 adet işyerini satışa sundu

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Ağustos 2021 Perşembe 16:37
0 Okunma
Sakarya’da 28 işyeri satılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı İlçesinde yapılacak Ticaret Merkezindeki toplam 28 adet ofis/işyerinin 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine göre satış ihalesi gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 7 Eylül 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin, istenilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 7 Eylül 2021 günü saat 11.00’e kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÜNLÜLERDEN CEREBRAL PALSY'Lİ ÇOCUKLARA DESTEK ÇAĞRISI
ÜNLÜLERDEN CEREBRAL PALSY'Lİ ÇOCUKLARA DESTEK ÇAĞRISI
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans