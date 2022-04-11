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Salar Belediye Başkanlığı Memur alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
11 Nisan 2022 Pazartesi 13:39
Salar Belediye Başkanlığı Memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Salar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; Başvuru esnasında istenilen belgeler 16.05.2022 tarihinden 18.05.2022 günü saat 16:00’ya kadar (mesai günlerinde 10:00-12:30 ile 13:00-16:00 saatleri arasında) Salar Belediye Başkanlığı Merkez/Afyonkarahisar adresine müracaatlarını yapabileceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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