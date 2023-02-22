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Samsun Büyükşehir Belediyesi 19 adet dükkanı kiraya verecek
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Samsun Büyükşehir Belediyesi 19 adet dükkanı kiraya verecek

22 Şubat 2023 Çarşamba 16:22
Samsun Büyükşehir Belediyesi 19 adet dükkanı kiraya verecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

İhale, 2 Mart 2023 tarihinde saat 14:30’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasının 1. Katındaki Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

İhale şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı/Emlak Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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