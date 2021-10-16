Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı

Samsun (DHA)

Samsun'un Kavak ilçesinde, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Kavak'ın Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Trabzon'a giden bir yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, halatlarla indikleri uçurumda, otobüsteki yaralılara müdahale etti. Sedyelere alınan ve halatla yola çıkarılan 14 yaralı, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kadın yolcu ise hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.