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Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Samsun Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 6 öğretim üyesi alınacak.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
12 Eylül 2021 Pazar 17:41
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Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Samsun Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır.

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İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 12.09.2021 17:42
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