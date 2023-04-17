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Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

17 Nisan 2023 Pazartesi 08:56
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Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Samsun

Mustafa Eren'in kullandığı 34 SD 0949 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda Nahit Şenkaya yönetimindeki 55 JA 703 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlardaki Zeliha Eren (31), Leyla Şenkaya (23), Halim Kerem Eren (4), Necla Keskin (58) ve Cemil Eren (33) Bafra Devlet Hastanesi'ne, Halime Şenkaya (44), Satu Eren (26), Zeynep Eren (7) ve Mert Eren Satu (4) ilçedeki bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunKaza
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