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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
19 Şubat 2022 Cumartesi 10:14
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9 uncu dereceli toplam 35 (otuz beş) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. Sınav yapılacak Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrolarına ilişkin alım yapılacak bölümler, kadro sayısı ve KPSS puan türü ilanda belirtilmiştir.

Başvurular, sadece e-Devlet (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayıp 06 Mart 2022 Pazar günü saat 23.59’da sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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