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Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
20 Şubat 2022 Pazar 11:07
Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9 uncu dereceli toplam 35 (otuz beş) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.

Başvurular, sadece e-Devlet (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayıp 06 Mart 2022 Pazar günü saat 23.59’da sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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