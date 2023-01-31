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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi lunapark işletmesinin üst hakkını ihale edecek

31 Ocak 2023 Salı 14:34
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi lunapark işletmesinin üst hakkını ihale edecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, lunapark işletmesini yap-işlet-devret modeli ile 29 yıllığına ihale edecek.

İhale 9 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası 5. kat Belediye Encümen salonunda yapılacak. Taşınmaz mal kiralama şartnamesi Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü'nde ücretsiz görülebilir ve 1.000 Türk Lirası karşılığında temin edilebilir.

İhalede bir aylık muhammen bedel 25 bin Türk Lirası'dır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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