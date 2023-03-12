Şanlıurfa'da depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor

Şanlıurfa (AA)

Depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen ve acil yıkım kararı verilen binalarda çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, aldıkları güvenlik tedbirlerinin ardından Atatürk Bulvarı'nda ağır hasarlı olan Stat 2 Apartmanı'nın yıkımını iş makineleriyle kontrollü şekilde gerçekleştiriyor.