Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.877,67
ALTIN
1.025,72
DOLAR
17,96
STERLİN
21,62
EURO
18,21
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20...
Abdullah Gül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Dr....
Balıkesir Üniversitesi akademik personel alacak
Balıkesir Üniversitesi akademik personel...
Davulga Belediyesi Geçici İşçi alacak
Davulga Belediyesi Geçici İşçi...

Şanlıurfa'da PKK/YPG'den sınır karakoluna havanlı saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

16 Ağustos 2022 Salı 14:14
Şanlıurfa'da PKK/YPG'den sınır karakoluna havanlı saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Vali Salih Ayhan, saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn el- Arab bölgesinden, Birecik'e bağlı Çiçekalan Hudut Karakolu'na havan saldırısı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında karakoldaki bazı askerler, yaralandı. Yaralı askerler, tahliye edilerek ilk müdahalelerinin ardından helikopterle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırının ardından Süleyman Şah Türbesi’nin de bulunduğu, Suriye'nin Eşme köyünün karşısındaki Eşme ve Çiçekalan Mahallesi'nde tedirginlik yaşandı. Mahallelerde yaşayanlar, evlerini boşaltıp, güvenli alana geçti. Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı Ayn el- Arab'ın Zor Mağara bölgesindeki terör hedeflerini topçu ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, terör saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, yaralanan 4 askerin de hastanede tedaviye alındığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKYPGden Sınır KarakoluHavanlı SaldırıŞanlıurfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnşaat Mühendisleri Odası'ndan 17 Ağustos açıklaması
İnşaat Mühendisleri Odası'ndan 17 Ağustos açıklaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alıyor
Abdullah Gül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans