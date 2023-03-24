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Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücünün cesedi bulundu

Şanlıurfa'da sele kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün'ün cenazesine 9 gün sonra ulaşıldı.

24 Mart 2023 Cuma 14:35
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Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücünün cesedi bulundu
Şanlıurfa

Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak sürücüsüyle gözden kaybolan tırla ilgili çalışmalara, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü'ne döküldüğü bölgede 9 gündür devam ediliyor.

Aralarında Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişilik ekibin çalışması sonrası Ergün'ün cenazesine ulaşıldı.

Ergün'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aileye başsağlığı dileyerek, "Aralıksız çalışmaların sonucunda ekiplerimiz, Bozova ilçemizde sel sebebiyle kaybolan kardeşimizin cansız bedenine ulaştı. Emin Ergin kardeşimizin ailesi ve yakınlarıyla aynı üzüntüyü paylaşıyoruz. Kardeşimizin mekanı cennet, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kentte 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı tır devrilip sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonlarıyla da kaydedilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tır SürücüsüŞanlıurfaSel
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