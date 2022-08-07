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Sarıyer açıklarında bekleyen tahıl yüklü 3 gemide denetimler tamamlandı

Ukrayna'dan gelen ve Sarıyer Kumköy açıklarında demirleyen tahıl yüklü Rojen, Polarnet ve Osprey S isimli gemilerde denetimler tamamlandı. İngiltere'ye gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve 13 bin ton mısır taşıyan Rojen isimli geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi.

07 Ağustos 2022 Pazar 17:13
Sarıyer açıklarında bekleyen tahıl yüklü 3 gemide denetimler tamamlandı

İSTANBUL (DHA)

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa ve Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden ve Sarıyer Kumköy açıklarında demirleyen tahıl yüklü  Rojen, Polarnet ve Osprey S isimli gemilerde denetimler tamamlandı. İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı Rojen isimli gemi, dün akşam saatlerinde Sarıyer Kumköy açıklarında demirledi. Bugün denetimleri tamamlanan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.  Rojen isimli geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi.

GEMİLER SEYRİNE DEVAM EDECEK

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Müşterek Koordinasyon Merkezi; İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyacak ROJEN isimli gemide, 12 bin ton mısır getiren ve Derince/Kocaeli'ye gidecek POLARNET isimli gemide, Ukrayna'ya gidecek OSPREY S isimli gemide denetimlerini tamamladı. Gemiler seyrine devam edecek" denildi.

Anahtar Kelimeler:
SarıyerTahılGemiSevkiyat
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