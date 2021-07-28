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Satılık İplik Fabrikası 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:32
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Satılık İplik Fabrikası 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 10.632 m² alanda kurulu iplik fabrikası ihaleyle satılacak. 

İdari bina, fabrika binası (üretim tesisi), torna atölye odası ve depo-yükleme bölümünde oluşan fabrikanın etrafı güvenliği sağlayacak yükseklikte ihata duvarı ile çevrilmiş durumdadır. Fabrikanın etrafı birçok fabrika-üretim tesisi ile çevrili olmakla birlikte sosyal tesislere yürüyüş mesafesindedir. Taşınmaz konum olarak altyapı-ulaşım problemi bulunmayan yapılaşmanın yüzde yüze yakın olduğu cazip bir bölgededir.

39 milyon 892 bin 250 Türk Lirası muhammen bedelle satışa çıkarılan fabrika için Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde 28 Eylül 2021 tarihinde ilk satış ihalesi yapılacak.

İhale ile alakalı ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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