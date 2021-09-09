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Savunma Sanayii Başkanı: AKYA torpidomuzu devreye sokuyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Eylül 2021 Perşembe 14:15
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Savunma Sanayii Başkanı: AKYA torpidomuzu devreye sokuyoruz

AKSARAY - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye’nin ilk milli torpidosu AKYA ile ilgili, ''AKYA torpidomuzu devreye sokuyoruz, bunu yeni bir güç olarak verebiliriz. Yine Atmaca füzemizin deniz altında kullanılan versiyonuna çalışıyoruz. Atmaca füzemizin karadan karaya yeni bir modelinin çıkmasıyla ilgili yeni bir çalışmamız devam ediyor'' dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan sponsorluğunda ve TÜBİTAK SAGE desteğiyle 1 Eylül'de Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda başlayan 'Roket Yarışları' bugün yapılan atışlarla sona erdi. Yarışların bugünkü etabını Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir izledi. Prof. Dr. Demir, yarışmaya katılan öğrencilerle sohbet etti. Prof. Dr. Demir, yarışmaya katılan öğrencileri daha sonra da yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:

''Aksaray’da TEKNOFEST’in roket yarışmalarının son günündeyiz. Hem heyecanlar hem de roketlerimiz yüksek irtifa yapmış durumda. TEKNOFEST’in doğurduğu heyecan, oluşturduğu sinerji Savunma Sanayi için aslında çok bir kaynak. Bizim savunma sanayii olarak bu yarışmalardan ve TEKNOFEST’ten sonra aslında ne yapılması gerektiğiyle ilgili de yüksek bir değerde olmamız gerekiyor ve oluyoruz. Burada yarışmaya katılan çocuklarımızın yakından takibi yapılıp daha sonra şirketlerimizde işe alınmasını, bilgi ve tecrübelerini gerçek hayata aktarmalarını hedefliyoruz. Eskiden yarışmaya katılan 20’den fazla arkadaşımız şu anda Roketsan’da görev alıyorlar, diğer şirketlerimizle ilgili de temaslar var.”

​Türkiye’nin ilk milli torpidoları olan AKYA'nın devreye sokulacağını belirten Demir, ''Torpido çalışmalarımız var. Seyir füzesi çalışmalarımız var. Deniz altına atılabilen seyir füzesi 2 roket motoru kullanma durumu var. Daha sonra seyir füzesine dönüştürülme durumu var. Buradaki çalışmalar hep bunun alt yapısını oluşturacak. AKYA torpidomuzu devreye sokuyoruz, bunu yeni bir güç olarak verebiliriz. Yine Atmaca füzemizin deniz altında kullanılan versiyonuna çalışıyoruz. Atmaca füzemizin karadan karaya yeni bir modelinin çıkmasıyla ilgili yeni bir çalışmamız devam ediyor. Kısacası bu çalışmalarımızı devam ettirecek güç ve enerjide bu yarışmalardaki arkadaşlarımızdan çıkıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DemirTürkiyenin Ilk Milli Torpidosu AKYA
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