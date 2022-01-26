Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 05/10/2012 tarihli ve 2012/07 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan değişiklikleriyle “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelgeler doğrultusunda 2 (İki) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanında personel istihdam edilecektir.

Müracaatlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü vakifilan.ailevecalisma.gov.tr adresine girilerek e-devlet üzerinden yapılacaktır.

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