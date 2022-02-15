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Sedef Kabaş 11 Mart'ta hakim karşısına çıkacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Şubat 2022 Salı 15:44
Sedef Kabaş 11 Mart'ta hakim karşısına çıkacak

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve iki bakana karşı "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından hakkında toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istenen gazeteci Sedef Kabaş'ın duruşma tarihi belli oldu. İddianamenin kabul edilmesinin ardından mahkeme ilk duruşmayı 11 Mart'a bıraktı. 

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nca geçen cuma tamamlandı. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Mahkeme tensip tutanağını hazırlayarak ilk duruşmayı 11 Mart'a bıraktı. Mahkeme, Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz'ın aracılığıyla yapılan tahliye talebini ise reddetti. 


 

İDDİANAME

İddianamede, gazeteci Sedef Kabaş "şüpheli", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "mağdur" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sedef Kabaş11 MartHakimCumhurbaşkanıHakaret Davası
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